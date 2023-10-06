حزب التجمع: بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر تدخل غير مبرر بالشأن الداخلي

أعلن حزب التجمع رفض بيان الاتحاد الأوربي الصادر ضد الدولة المصرية، بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، لأنه يعد تدخل غير مبرر بالشأن الداخلى.

وأضاف حزب التجمع في بيان، أن النضال الديمقراطى من أجل الحريات وسلامة العملية الانتخابية شأن مصرى خالص، ومثل هذه البيانات، لاتصدر أبدا لصالح شعبنا المصرى، وتلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطي السلمى، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديموقراطية ، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.

ويؤكد حزب التجمع أن الاتحاد الاوربى وبرلمانه ليس لهم أى مصداقية فى دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية، حيث انهم كانو ولازالوا الرعاة الرسميين لتخريب ليبيا والعراق ، ومحاولات اسقاط الدوله بعدد من دول المنطقة بالتعاون مع المخابرات الامريكية ، وباستخدامهم تنظيم الاخوان الارهاب.

وحزب التجمع يتوقع ان تبادر كل القوى والرموز الوطنية لادانة ورفض هذا التدخل الاستعماري، والذى يستهد فرض تصورهم الاستعماري لخريطة المنطقة على مصر ودولنا العربية ، بعد ان نجح شعبنا بثوره 30 يونيو فى اسقاط مخططهم السابق".