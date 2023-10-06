عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب التجمع: بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر تدخل غير مبرر بالشأن الداخلي

حزب التجمع
حزب التجمع

أعلن حزب التجمع رفض بيان الاتحاد الأوربي الصادر ضد الدولة المصرية، بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، لأنه يعد  تدخل غير مبرر بالشأن الداخلى.

وأضاف حزب التجمع في بيان، أن النضال الديمقراطى من أجل الحريات وسلامة العملية الانتخابية شأن مصرى خالص، ومثل هذه البيانات، لاتصدر أبدا لصالح شعبنا المصرى، وتلحق الضرر  بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطي السلمى، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديموقراطية ، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.

ويؤكد حزب التجمع أن الاتحاد الاوربى وبرلمانه ليس لهم أى مصداقية فى دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية، حيث انهم كانو ولازالوا الرعاة الرسميين لتخريب ليبيا والعراق ، ومحاولات اسقاط الدوله بعدد من دول المنطقة بالتعاون مع المخابرات الامريكية ، وباستخدامهم تنظيم الاخوان الارهاب.

وحزب التجمع يتوقع ان تبادر كل القوى والرموز الوطنية لادانة ورفض هذا التدخل  الاستعماري، والذى يستهد  فرض تصورهم الاستعماري لخريطة المنطقة على مصر  ودولنا العربية ، بعد ان نجح شعبنا بثوره 30 يونيو  فى اسقاط مخططهم السابق".

الاتحاد الاوربى بيان الاتحاد الأوربي العملية الانتخابية الديموقراطية حزب التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

ترشيحاتنا

6 خصال جعلها الله للشهداء.. الأوقاف: لهذه الأسباب الدفاع عن الوطن واجب وفرض

قرينة الرئيس تهنئ شعب مصر وقواته المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الجهة التي كان يدخل منها النبي المسجد الحرام.. وكم باباً للحرم.. فيديو

بعثة الأثقال تطير إلى مالطا للمشاركة في كأس دول المتوسط

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

خطيب الأوقاف: لله در الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أملاً فيما عنده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنواع آلام الظهر وكيفية علاجها في المنزل| تفاصيل غير متوقعة

الرقيب محروس رزق عطا الله لـ "صدى البلد": دمرت 13 دبابة للعدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر .. وكنت أول مُجند في العالم يُنفذ قفزة مظلة بالصاروخ "الماليوتكا"

طريقة عمل طاسة بسطرمة بالجبنة.. مذاق لا يقاوم

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ