أول تعليق من الصين بعد إعلان اليابان بدء التصريف الثاني للمياه النووية

قالت وزارة الخراجية الصينية، إن موقف بكين من تصريف اليابان للمياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما إلى البحر ثابت وواضح.

وأعربت الخارجية الصينية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، عن رفضها ومعارضتها بشدة للقرار الأحادي من قبل طوكيو، وخاصة بعد قيامها بتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر.

وأضافت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، أود أن أكرر مرة أخرى أن المحيط هو التراث المشترك للبشرية جمعاء. ويتعين على الحكومة اليابانية الاستجابة بشكل كامل لمخاوف المجتمع الدولي، والتشاور الكامل مع الدول المجاورة بطريقة صادقة، والتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة مسؤولة.

وتابعت، يتعين على المجتمع الدولي تعزيز إنشاء ترتيبات مراقبة دولية فعالة وطويلة الأجل وضمان المشاركة الفعالة من جانب الدول المجاورة لليابان وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقد أعلنت اليابان أمس الخميس، بدء تصريف كمية ثانية من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.