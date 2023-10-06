عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : بيان الاتحاد الأوروبي عن مصر تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية

صدى البلد

قال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إننا تلقينا باستياء بالغ بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي صدر بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدا أن البيان تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأضاف قنديل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن بيان الاتحاد الأوروبي قد تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية، دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وهي آملة في عدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي جهة خارجية.

وأوضح أننا نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذا البيان الذي يبدو أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة ويعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر، مؤكدا أن مصر هي دولة ذات سيادة وشعبها يمارس حقه في تقرير مصيره بحرية، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في مجمل الأوضاع، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وأشار  إلى أن مصر هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، وإذا كان هناك أي قلق بشأن أوضاع معينة في مصر، يجب أن يتم التعبير عنه بشكل مباشر وبناء من خلال الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.

وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ في اعتباره التقدم الذي تحقق في مصر وأهمية دعم استقرارها وتطورها، ونحثه على تكثيف جهوده في تعزيز التعاون بين الجانبين بدلاً من اتخاذ إجراءات تصعيدية تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد مجددا على دعم للقيادة المصرية وشعبها في سعيهم لتحقيق التقدم والرخاء، ونأمل في أن تكون العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قائمة على التفاهم والتعاون المثمر لمصلحة الجميع.

خالد قنديل حزب الوفد الوفد مجلس الشيوخ الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ترشيحاتنا

هانى عبد الرحيم: بشرى سارة عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر.. ننشر بيانات حرب أكتوبر

وزير الخارجية السعودي يدعو نظيره الإيراني لحضور مباراة لكرة القدم في المملكة

تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة

ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

رئيس وزراء المجر: أوروبا ستحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية بسبب أذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ناجتس الدجاج .. أحلى من الجاهز

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ