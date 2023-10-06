رئيس الحركة الوطنية : بيان البرلمان الأوروبي وقاحة دبلوماسية

رفض اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ما جاء في بيان البرلمان الأوربي ضد الدولة المصرية ووصفه بالبيان المشبوه الذي يعكس ويؤكد حجم العداء ضد الدولة المصرية وقياداتها السياسية مشددا علي ان اي تدخل في الشأن المصري الداخلي مرفوض وغير مقبول خاصة عندما تستند بياناتهم الي معلومات مغلوطة وكاذبة بما يؤكد علي انه بيان مسيس لا علاقة له بالواقع المصري .

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية تصريحاته مؤكداً علي ان كل القوي السياسية والحزبية اعلنت رفضها لما جاء في بيان الاتحاد الاوربي لما تضمنه من وقاحة تخرج عن العرف الدبلوماسي دون ادني مراعاة للسيادة الوطنية المصرية التي لا يمكن القبول ان تمسها اي جهة خارجية .

واضاف اللواء رؤوف السيد علي ان قضاء مصر سيبقي قضاء عادل محايد شامخ لا تؤثر فيه ترهات واكاذيب البرلمان الاوربي وان ما يحدث ويجري من محاكمات جميعها يتم وفق صحيح الدستور والقانون وبتجرد وحيادية كاملة بعيدا عن اي انحيازات سياسية او ميل لطرف علي اخر ومن هنا فأي كلام او تعليقات تحمل اساءة لقضاء مصر الشامخ فهو امر مرفوض ولا يليق بنا ان نصمت او نوافق علي تلك الاقاويل المغلوطة.