إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

تواصل الإعلامية ، ياسمين عز إظهار انحيازها للرجال، وذلك بتنظيم مسابقة تحت عنوان الفرعون الصغير الكبير .

100 ألف جنيه

وكشفت ياسمين عز تفاصيل المسابقة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة : "هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار.. المدامات يمتنعون ولن يتم النظر لإجاباتهم.. وبمناسبة انتهاء الإجازة وعودة الفرعون لأشغال الحياة، فكرت أفرح الفرعون وأعمل له مسابقة على الصفحة هنا، والجائزة قيمتها 100 ألف جنيه".

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