ياسمين عز تعلن عن مسابقة جديدة للفرعون الصغير الكبير.. تفاصيل

كشفت الإعلامية ياسمين عز تفاصيل مسابقتها والتي سيربح من خلالها شخصان 100 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه المسابقة للرجال فقط بعنوان الفرعون الصغير الكبير، وذلك على خطى الفنان أحمد العوضي، الذي كشف عن ثاني مسابقاته بعد النجاح الكبير لمسابقته الأولى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب ياسمين عز:"تحذير :هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار .. المدامات يمتنعون ولن يتم النظر لاجابتهم !!"

‏‎وأكملت:"بمناسبة انتهاء الاجازة وعودة الفرعون لاشغال الحياة..

فكرت افرح الفرعون واعمل له مسابقة علي الصفحة هنا ،،

والجائزة قيمتها (مائة الف جنيه) ١٠٠ ألف جنيه .."

وأضافت:"المسابقة سهلة جدا ومش محتاجة إبداع لأن اي إجابة من الفرعون هي إبداع في حد ذاتها !!المسابقة هي ، اكمل الجملة التالية :

‏‎- الفرعون الصغير الكبير لما يحب …….؟!أصحاب أجمل تعليقين كل واحد فيهم هايكسب خمسين ألف جنيه ..

يوم السبت السحب و إعلان اسم الفائزين ".

تستعد الإعلامية ياسمين عز، لإنطلاق الموسم الجديد من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض يومياً من الخميس للأحد على شاشة MBC مصر.

يتم حاليا التحضير لحلقات جديدة خاصة ومميزة ومتنوعة خلال الموسم الجديد من البرنامج وتستقبل فيها نُخبة من الضيوف وتًقدم الكثير من الأفكار الجديدة والفقرات المتنوعة التي ترتبط بالمُشاهدين.

وأشارت ياسمين عز إلي أن الموسم الجديد من البرنامج سيشهد الكثير من المفاجآت الإعلامية وسيتيح فرص كبيرة للتواصل والتفاعل مع المُشاهدين.