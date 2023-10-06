عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عز تعلن عن مسابقة جديدة للفرعون الصغير الكبير.. تفاصيل

ياسمين عز
ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز  تفاصيل مسابقتها والتي سيربح من خلالها شخصان 100 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه المسابقة للرجال فقط بعنوان الفرعون الصغير الكبير، وذلك على خطى الفنان أحمد العوضي، الذي كشف عن ثاني مسابقاته بعد النجاح الكبير لمسابقته الأولى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب ياسمين عز:"تحذير :هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار .. المدامات يمتنعون ولن يتم النظر لاجابتهم !!"

‏‎وأكملت:"بمناسبة انتهاء الاجازة وعودة الفرعون لاشغال الحياة..
فكرت افرح الفرعون واعمل له مسابقة علي الصفحة هنا ،، 
والجائزة قيمتها (مائة الف جنيه) ١٠٠ ألف جنيه .."

وأضافت:"المسابقة سهلة جدا ومش محتاجة إبداع لأن اي إجابة من الفرعون هي إبداع في حد ذاتها !!المسابقة هي ، اكمل الجملة التالية : 
‏‎- الفرعون الصغير الكبير لما يحب …….؟!أصحاب أجمل تعليقين كل واحد فيهم هايكسب خمسين ألف جنيه ..
يوم السبت السحب و إعلان اسم الفائزين ".

 

تستعد الإعلامية ياسمين عز، لإنطلاق الموسم الجديد من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض يومياً من الخميس للأحد على شاشة MBC مصر.

يتم حاليا التحضير لحلقات جديدة خاصة ومميزة ومتنوعة خلال الموسم الجديد من البرنامج وتستقبل فيها نُخبة من الضيوف وتًقدم الكثير من الأفكار الجديدة والفقرات المتنوعة التي ترتبط بالمُشاهدين.

وأشارت ياسمين عز إلي أن الموسم الجديد من البرنامج سيشهد الكثير من المفاجآت الإعلامية وسيتيح فرص كبيرة للتواصل والتفاعل مع المُشاهدين.

إطلالة ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

ترشيحاتنا

6 خصال جعلها الله للشهداء.. الأوقاف: لهذه الأسباب الدفاع عن الوطن واجب وفرض

قرينة الرئيس تهنئ شعب مصر وقواته المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الجهة التي كان يدخل منها النبي المسجد الحرام.. وكم باباً للحرم.. فيديو

بعثة الأثقال تطير إلى مالطا للمشاركة في كأس دول المتوسط

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

خطيب الأوقاف: لله در الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أملاً فيما عنده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنواع آلام الظهر وكيفية علاجها في المنزل| تفاصيل غير متوقعة

الرقيب محروس رزق عطا الله لـ "صدى البلد": دمرت 13 دبابة للعدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر .. وكنت أول مُجند في العالم يُنفذ قفزة مظلة بالصاروخ "الماليوتكا"

طريقة عمل طاسة بسطرمة بالجبنة.. مذاق لا يقاوم

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ