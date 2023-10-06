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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعمه مطلب جماهيري.. منال نصر: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية غير مسبوقة

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

أكدت منال نصر عضو مجلس النواب، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ توليه حكم البلاد، معقبة: "لاستكمال مسيرة الإنجازات ندعم الرئيس السيسي".

وأوضحت نصر، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن دعم الرئيس السيسي مطلب شعبي وجماهيري من المصريين، الذين شاهدوا الإنجازات على أرض الواقع، ومنها المشروعات القومية التي غيرت شكل الحياة مصر، وأيضا مشروع حياة كريمة والذي حقق مستوي معيشة يليق بالمواطنين المصريين.

وأشارت إلى أن مؤتمر حكاية وطن، والذي اختتمت فعالياته الاثنين الماضي، وجاء مسك الختام بإعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، خير شاهد على إنجازات الدولة.

وأشادت بتلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداءات الشعب المصري، ليؤكد أنه على العهد والوعد ملبيا لنداء الوطن منقذا لشعبه لديه آمال وطموحات لإحداث نقلة نوعية لشعب عانى لسنوات تدني الخدمات وانتشار للبطالة وانهيار في البنية التحتية.

السيسي الانتخابات الرئاسية البرلمان مجلس النواب صدى البلد

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