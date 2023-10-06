عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط..

وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور باسم فليجة المهداوي استاذ جراحة الكتف بالمنظار في ألمانيا، ومؤسس الجمعية الألمانية لجراحة الكتف والمرفق؛ لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق، لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي لجراحة الكتف؛ فرصة مهمة لتعزيز مكانتها، كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والطب في إفريقيا والعالم، ويعمل المؤتمر، على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والتجارب بين الأطباء المصريين والأجانب المشاركين فيه؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر، وتطوير القدرات الطبية المحلية في مجال جراحة الكتف.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه المؤتمرات، هي أحد آليات الدولة لتعزيز السياحة الطبية وسياحة المؤتمرات العلمية، والتي تعكس جهود الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز قطاع الرياضة، وتطوير التجهيزات الطبية، والرعاية الصحية، وتطوير القدرات الطبية في مصر؛ مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة للفعاليات والمؤتمرات العلمية العالمية.

ويعقد المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق، كل 3 سنوات، في إحدى مدن العالم، بحضور كافة أخصائين هذا المجال من كل أنحاء العالم.

وتصبح الدولة المضيفة، هي المركز العالمي لإدارة شئون جراحة الكتف والمرفق وإصابات الملاعب وتأهيل المرضى والرياضيين في العالم لمدة 3 سنوات.

ومن المتوقع حضور 4 آلاف عالم ومتخصص في هذا المجال.

استضافة مصر استضافة المؤتمر استعدادات مصر لاستضافة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

اللواء محمد ثروت النصيري لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في سيناء .. وإرادة المقاتل المصري حققت النصر في حرب أكتوبر

معظمهم كانوا صائمين.. عبده مباشر يسرد أبرز كواليس تغطية حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

فيديو

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ