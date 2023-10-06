وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق

لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط..

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور باسم فليجة المهداوي استاذ جراحة الكتف بالمنظار في ألمانيا، ومؤسس الجمعية الألمانية لجراحة الكتف والمرفق؛ لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق، لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي لجراحة الكتف؛ فرصة مهمة لتعزيز مكانتها، كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والطب في إفريقيا والعالم، ويعمل المؤتمر، على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والتجارب بين الأطباء المصريين والأجانب المشاركين فيه؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر، وتطوير القدرات الطبية المحلية في مجال جراحة الكتف.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه المؤتمرات، هي أحد آليات الدولة لتعزيز السياحة الطبية وسياحة المؤتمرات العلمية، والتي تعكس جهود الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز قطاع الرياضة، وتطوير التجهيزات الطبية، والرعاية الصحية، وتطوير القدرات الطبية في مصر؛ مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة للفعاليات والمؤتمرات العلمية العالمية.

ويعقد المؤتمر العالمي لجراحة عظام الكتف والمرفق، كل 3 سنوات، في إحدى مدن العالم، بحضور كافة أخصائين هذا المجال من كل أنحاء العالم.

وتصبح الدولة المضيفة، هي المركز العالمي لإدارة شئون جراحة الكتف والمرفق وإصابات الملاعب وتأهيل المرضى والرياضيين في العالم لمدة 3 سنوات.

ومن المتوقع حضور 4 آلاف عالم ومتخصص في هذا المجال.