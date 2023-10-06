عضو مجلس الأمن الأمريكي السابق: تدريبات الجيش المصري كانت شديدة الدقة في 73

عرضت قناة أون، فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر وبه فيديو لوزير الداخلية الإسرائيلي شلومو هيلل والذى كان وزيرا في الخدمة وقت حرب 73.

ويقول: “وزير الدفاع موشيه ديان ورئيس الأركان أخذا وقتا كبيرا لمناقشة استدعاء الضباط الاحتياط صباح يوم الغفران”.

وفي السياق ذاته يقول جيرالد أربوا المؤرخ العسكري الفرنسي، إنه لابد من العودة أخيرا إلي الخطة الأولية لهذا الخداع وهو عن طريق إيهام اسرائيل أنهم آمنون تماما.

وبدوره يقول كينيث بولاك، استاذ الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون وعضو سابق بمجلس الأمن الأمريكي، إن تدريبات الجيش المصري كانت شديدة الدقة وكان لديهم تدريبات واقعية جري ممارستها مرارا وتكرارا.