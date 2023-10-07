عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مبرر.. بيان شديد اللهجة من موسكو بعد طرد أمريكا دبلوماسيين روس

أرشيفية
أرشيفية

وصف السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف قرار السلطات الأمريكية طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بأنه غير مبرر ويمثل "خظوة جديدة نحو المجابهة".

وأشار أنطونوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يكشف عن التفاصيل بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين لوسائل الإعلام.

وأضاف أنه "من المهم بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تظهر أن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا بسبب أنشطتهم التحريبية لم يبق بدون رد".

روسيا تعلن اندلاع ألف حريق في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

وتابع: "من اللافت أنه ردا على طلبي لتوضيح الاتهام الموجه إلى زملائنا، لم تتمكن الخارجية الأمريكية من تقديم المبررات لذلك".

وأضاف: "نحن نتعامل مع انتقام بسيط، ما لا يعزز كرامة الدبلوماسية الأمريكية".

وأكد أن موظفي السفارة الأمريكية بموسكو، اللذين طردتهما روسيا قاما بأعمال لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي، وخصوصا التدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا، ما يضر بأمنها القومي.

وشدد على أن "أي أعمال من هذا القبيل سيتم قطع دابرها بحزم وسيكون هناك رد مناسب عليها".

ويأتي ذلك تعيقا على قرار الولايات المتحدة طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس ردا على خطوة مماثلة من قبل موسكو يوم 14 سبتمبر الماضي.

موسكو أمريكا روسيا واشنطن أناتولي أنطونوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن اندلاع ألف حريق في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

ترشيحاتنا

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

الحديد نزل.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 7-10-2023

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

تطورات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

غير مبرر.. بيان شديد اللهجة من موسكو بعد طرد أمريكا دبلوماسيين روس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

فيديو

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ