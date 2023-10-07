شاهد.. المقاومة تسيطر على سيارات للشرطة الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الكامل في حدود ٨٠ كم من قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت، وفق ما وسائل إعلام متفرقة.

ورصد مقطع فيديو قصير اشتباكات بين جنود إسرائيلين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.



ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها.

وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

وجرى إصابة ٣ مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب جراء الهجوم الفلسطيني حالة اثنين منهم خطرة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه حدث تطور كبير حيث قام مسلحون بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباءعن سقوط عدد من القتلى.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن تسلل من غزة، في الساعات الأولى من صباح السبت.