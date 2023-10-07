لتلك الأسباب عجزت إسرائيل عن استخدام الطائرات في هجوم طوفان الأقصى

ذكر عدد من مراسلي الصحف والقنوات العالمية، أن إسرائيل عجزت حتى الآن عن استخدام سلاح الطيران في قصف عناصر المقاومة الفلسطيني التي هاجمت المستوطنات الإسرائيلية شمال غزة، وذلك بعد أن قامت كتائب القسام التابعة لحركة حماس بقصف المطارات بالصواريخ بالتزامن مع بدء العملية صباح اليوم.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العالمية، أن إسرائيل قامت بإغلاق كافة المطارات في جنوب إسرائيل حتى تقوم بتأمين خروج الطائرات بشكل آمن، حيث يتم نقل الطائرات إلى أماكن أخرى، وذلك نقلا عن مصادر إسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".