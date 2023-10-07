عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان عن فصل الكهرباء في عدة مناطق بالغردقة اليوم لأعمال صيانة ضرورية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في تطور مؤقت، أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم، السبت، عن خطة لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق الرئيسية بمدينة الغردقة، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح أنه سيتم قطع التيار عن المناطق التالية: "الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به - آخر شارع المصالح". 

يأتي هذا القرار في إطار سعي الجهات المختصة لأداء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بهدف ضمان استمرارية الخدمة بأمان وكفاءة.

 

وقد طلبت الجهات المعنية من المواطنين وأصحاب المشاريع ذات العلاقة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أن جميع الجهود تبذل لإنجاز الصيانة في أسرع وقت ممكن، بهدف استئناف الخدمة الكهربائية في المواعيد المحددة.

وشددت على أهمية متابعة الإرشادات الواردة من قبل الجهات الرسمية، والتعاون مع الفرق الفنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة. ل

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم أي تساؤلات، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ على مدار الساعة.

فصل التيار الكهربائي مركز عمليات محافظة البحر الأحمر الغردقة صيانة محولات الكهرباء الضرائب العامة ضريبة المبيعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

موضوعات متعلقة

مش القرش بس.. تعرف على الأسماك الخطرة فى البحر الأحمر

شباب برلمان البحر الأحمر يطلقون أولى مبادراتهم مع «حياة كريمة»

مركز تخاطب ذوي الهمم بالغردقة وسفاجا يواصل جلساته التأهيلية المجانية

يوم ترفيهي مجاني لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم في الغردقة.. تفاصيل

اكتشاف سمكة الديك الزاهية في مياه مرسى علم

إزالة فورية لبناء بدون ترخيص في الغردقة

قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالغردقة .. اعرف المواعيد

رئيس مدينة رأس غارب يشرف على استعدادات البرابخ وحواجز التوجيه لمواجهة الأمطار

ترشيحاتنا

طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تعيد قصف تل أبيب من جديد

بحضور البلشي واللامي.. اتحاد الصحفيين العرب يشيد بمواقف مصر الداعمة لقضايا الأشقاء

حماس: الطوفان بدأ من غزة ويمتد للضفة والخارج لحماية القدس

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ