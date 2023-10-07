إعلان عن فصل الكهرباء في عدة مناطق بالغردقة اليوم لأعمال صيانة ضرورية

في تطور مؤقت، أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم، السبت، عن خطة لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق الرئيسية بمدينة الغردقة، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح أنه سيتم قطع التيار عن المناطق التالية: "الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به - آخر شارع المصالح".

يأتي هذا القرار في إطار سعي الجهات المختصة لأداء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بهدف ضمان استمرارية الخدمة بأمان وكفاءة.

وقد طلبت الجهات المعنية من المواطنين وأصحاب المشاريع ذات العلاقة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أن جميع الجهود تبذل لإنجاز الصيانة في أسرع وقت ممكن، بهدف استئناف الخدمة الكهربائية في المواعيد المحددة.

وشددت على أهمية متابعة الإرشادات الواردة من قبل الجهات الرسمية، والتعاون مع الفرق الفنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة. ل

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم أي تساؤلات، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ على مدار الساعة.