طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تعيد قصف تل أبيب من جديد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، السبت، إن المقاومة الفلسطينية كثفت رشقاتها الصاروخية تجاه تل أبيب من جديد.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبع، تأهبه للحرب، وذلك بعد تعرضه للقصف، الذي خلف العديد من الأضرار.

وقالت “حماس”، في وقت سابق، إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "عددا من المسلحين تسللوا" إلى إسرائيل من غزة.