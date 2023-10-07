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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون | تحذير من اختلاس الألقاب والوظائف.. تفاصيل

صدى البلد

حدد قانون العقوبات عددا من الأفعال التي يرتكبها المواطنون وتعد مخالفات قانونية تستوجب توقيع الحبس و الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن في الأماكن العامة والشوارع، ومن هذه الأفعال اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

ونصت المادة (155) علي أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وأشارت المادة (156) إلي أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وعاقبت المادة (157) بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما عاقبت المادة (158) بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 

غرامة اختلاس الألقاب الحبس مخالفات الأماكن العامة

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