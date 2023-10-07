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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

زيارة مفاجئة.. صلاح الدين يتابع العمل في شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات

صدى البلد

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات التابعة للوزارة بمنطقة السلام، بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن حرصه على إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة يأتي بهدف الاطمئنان على طبيعة سير العمل على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها.

وقام الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات بالمرور علي الأقسام والإدارات المختلفة بالشركة للوقوف على إستراتيجية العمل بها والموقف الحالي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها وتم متابعة آخر مستجدات التعاقدات التي قامت الشركة بتوقيعها خلال الفترة الماضية مثل مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة وكذا بروتوكول التعاون الموقّع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وشدد  "محمد صلاح" على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لتظل شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات أحد أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لافتاً إلى أن الشركة تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها ميكنة (منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الحجر الزراعى، منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، منظومة وزارة القوى العاملة، منظومة ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي).

وخلال تفقده لأقسام الشركة حرص "محمد صلاح" على الحديث مع العاملين بشكل مباشر والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم وقام بتشجيعهم على تحسين الأداء وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وأصدر توجيهات بضرورة الحرص على متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والعمل على الإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة بأعلى كفاءة.

وأثناء الجولة التفقدية المفاجئة قام الوزير بالإطلاع على مجريات إحدى الدورات التدريبية -التي كان يتم تنفيذها أثناء مرور السيد الوزير- لعدد من العاملين بالشركات التابعة والذين يتم تدريبهم من خلالها على المنظومة الجديدة الخاصة بمتابعة العمليات الوسيطة والتي من شأنها تطبيق مباديء الحوكمة علي جميع عقود العمليات الوسيطة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، كما استطلع سيادته آراء السادة العاملين المتدربين بشأن الدورة التدريبية وطالبهم بإبداء جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين أسلوب تقديم الدورة التدريبية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الإلتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات.

الانتاج الحربى وزير الانتاج الحربي نظم المعلومات منظومه ارشفه وميكنه بطاقات التموين بطاقات اتموين

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