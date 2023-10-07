الدوري الإنجليزي.. سون يقود تشكيل توتنهام أمام لوتون تاون

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة لوتون تاون، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب كينلورث رود، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: أودي - روميرو - فان دي فين - بورو

الوسط: سار - بيسوما - ماديسون

الهجوم: سون هيونج مين - كولوسيفسكي - ريتشارليسون

ويحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب بنقطة وحيدة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.