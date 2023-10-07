طوفان الأقصي.. المقاومة الفلسطينية تأسر أحد جنود الاحتلال في قطاع غزة.. شاهد

تدولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجال المقاومة وفي قبضتهم أحد جنود الاحتلال بغزة.

ومنذ وقت قليل أيضا، قالت وسائل إعلام فليسطينية، إن المقاومة أسرت مجندة إسرائيلية ونقلتها لقطاع غزة.

https://x.com/ShehabAgency/status/1710606489713336676?s=20



كما وحاصرت المقاومة الفلسطينية عددًا من جنود جيش الاحتلال داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، إن جنديا إسرائيليا جديدا وقع في قبضة المقاومة في خانيونس.

وذكرت أخرى أنه "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عناقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أكدت القناة 12 العبرية، أنه تم قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.