نادي النادي يختتم احتفالات عيد الأضحى بحفل فني بحضور شيبة

نظم "نادي النادي" فرع السادس من أكتوبر، حفلًا فنيًا حاشدًا بمناسبة عيد الأضحى ، وسط حضور جماهيري كبير من أعضاء النادي وأسرهم، في أجواء مبهجة جمعت بين الطرب الشعبي والموسيقى الحديثة.

أحيا الحفل النجم أحمد شيبة، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه الشعبية وسط تفاعل واسع من الحضور، كما تألقت عازفة الساكسفون رحمة حسن بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي أضفت طابعًا مميزًا على الحفل، فيما قدمت المطربة الشابة فريدة أسامة وصلة طربية نالت إعجاب الجمهور وتفاعله.

يأتي هذا الحفل تتويجًا لسلسلة الفعاليات التي نظمها النادي بمناسبة عيد الأضحى، في إطار حرص إدارة النادي على تنظيم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة خلال المناسبات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ الروابط الاجتماعية وتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لسلسلة أندية "نادي النادي": “نحرص دائمًا على أن تكون فعالياتنا شاملة ومتميزة، تجمع بين الترفيه الراقي والمحتوى الفني والثقافي، لتلبية مختلف الأذواق داخل النادي، مشيرا إلى أن حفل عيد الأضحى هذا العام عكس هذا التوجه من خلال تنوع الفقرات وتفاعل الجمهور الكبير مع الأجواء.”