رسميا .. ريال مدريد يعلن عن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب فرانكو ماستانتونو قادما من صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.



ويعد فرانكو ماستانتونو ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية بعد ألكسندر أرنولد ودين هويسن.



بيان ريال مدريد

يُعلن نادي ريال مدريد أن فرانكو ماستانتونو سينضم إلى صفوفه لستة مواسم قادمة، من 14 أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2031.

تطوّر ماستانتونو في صفوف شباب ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025. في فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، حيث فاز معه بكأس السوبر الأرجنتيني.

في سن السابعة عشرة، يُعدّ أيضًا أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه.