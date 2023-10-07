ممثل جميل ومحترم .. أشرف عبد الباقي ينعي الفنان الشاب محمد بطاوي

وجه الفنان أشرف عبد الباقي، رسالة نعي للفنان الشاب محمد بطاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب”.

كما حرص الفنان محمد دياب على نعيه، وكتب في منشور: “لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم خبر حزين جداً جداً وفاة الفنان الشاب (محمد البطاوى) شاب من أطيب خلق الله إشتغلنا مع بعض مسرحية اللوكاندة كان منتهى الأدب والطيبة اللى فى الدنيا ربنا يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى يا حبييى ويصبر أهلك وحبايبك يا طيب نسألكم الدعاء”.