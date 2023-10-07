إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن: المقاومة أطلقت وابلا من الصواريخ على بئر السبع

أعلنت إذاعة الجيش الأحتلال الإسرائيلي ، اليوم السبت، إطلاق جماعة المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ باتجاه بئر السبع.

كما قالت قناة 12 الإسرائيلية إن هناك عشرات الإسرائيليين محاصرين في بلدة "بئيري" قرب غزة.

وفي هذا السياق استشهد مساء اليوم ، 5 فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة أنباء فلسطين "وفا" ، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بقصف عنيف على مدينة غزة، ومواطن آخر في قصف على خان يونس.

كما استشهد المواطن أنس فياض من بلدة بيت حانون عندما أطلق جنود الاحتلال النار على مجموعة من المواطنين قرب معبر بيت حانون.