بسبب صعوبة القتال.. الجيش الإسرائيلي يقصف أحد مواقعه العسكرية بغلاف غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر إلى قصف أحد مواقعه العسكرية بغلاف غزة بسبب صعوبة القتال ميدانيا ضد عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقبل قليل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على المستوطنات التي استولت عليها حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يضخ المزيد من القوات إلى الجنوب، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أيام.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "ردا على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جراء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".