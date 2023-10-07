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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار سيارة مفخخة.. مصرع مسئول في بلدة أوكرانية تحت سيطرة روسيا

صدى البلد

قال حاكم إقليم خيرسون الأوكراني إن مسؤولا حزبيا في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية قتل في انفجار سيارة مفخخة يوم السبت.

وأكد فلاديمير سالدو في منشور على قناته على تطبيق تيليغرام إن فلاديمير مالوف، الأمين التنفيذي لفرع حزب روسيا المتحدة الحاكم في المدينة، توفي في المستشفى.

وأضاف أنه كان 'هجوما إرهابيا' أي هجوم دبرته أوكرانيا. ولم يكن هناك تعليق فوري من كييف.

المسئولون الذين يُنظر إليهم على أنهم يدعمون الحكم الروسي في أجزاء من أوكرانيا التي تدعي موسكو أنها ضمتها منذ غزوها الواسع النطاق في فبراير من العام الماضي، غالبًا ما يتم استهدافهم بمحاولات اغتيال، كان العديد منها مميتًا.

وفي يوليو قالت روسيا إنها أحبطت محاولة أوكرانية لقتل سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جانب واحد، واعتقلت عميلاً قبل أن يتمكن من تفجير سيارة أكسيونوف.

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