مريض نفسى ينهى حياته من أعلى برج كهرباء بالقليوبية

أنهى مريض نفسى حياته من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بقيام شاب يدعي "محمد ا"، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من اعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعانى من مرض نفسي وكان يعالج منذ فترة داخل مصحة وخرج منها قريبًا، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.