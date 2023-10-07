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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يشارك في إطلاق حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أبوالعينين يشارك
أبوالعينين يشارك بإطلاق حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في المؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المواطنين في كافة محافظات مصر.


وجاءت الإحصائيات بواقع مليون و130 ألف و105 توكيلات، وبلغ عدد الإناث 740 ألف و438 توكيل، والذكور 364 ألف و693 توكيلا.

كما بلغت التزكيات 424 تزكية، منها 53 مستقلا، 371 حزبا ، 106 سيدات، 76 نائبًا من الشباب.

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأضاف المستشار محمود فوزي،  خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.

 

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي


وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، : وستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين للانضمام للحملة عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة، وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.


وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، صباح اليوم السبت.

السيسي عبد الفتاح السيسي أبو العينين محمد أبو العينين مجلس النواب وكيل مجلس النواب

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