عاجل .. الأهلي يتوّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

للمرة السادسة في تاريخه

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، اليوم السبت، بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة السادسة في تاريخه.

واكتسح الأهلي في النهائي شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديموقراطية بنتيجة 37-23 بعد أن تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-11.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعد فوزه الكبير على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 37-24.

وحقق الأهلي اللقب الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه الغائب منذ 7 سنوات، حيث تعود أخر مرة توج فيها الفريق بالبطولة، قبل اللقب الحالي إلى عام 2016 ببوركينا فاسو، عندما تغلب في المباراة النهائية على الترجي التونسي بنتيجة 26-23.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.