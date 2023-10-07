رئيس المعارضة الإسرائيلية يعرض على نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء اليوم السبت، إنه عرض على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، وذلك عقب إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وقال لابيد : "لن أتعامل الآن مع مسألة من يقع عليه اللوم، أو لماذا فوجئنا - هذا ليس الوقت المناسب. سنقف متحدين ضد أعدائنا. لقد التقيت للتو برئيس الوزراء نتنياهو. لقد أبلغته أنه في حالة الطوارئ الحالية، من حقي أن أضع كل الخلافات جانبا، وأن أشكل معه حكومة طوارئ محترفة ومحدودة، والتي ستدير الحملة الصعبة والمعقدة والمطولة التي أمامنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 985 شخصًا أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل اليوم.