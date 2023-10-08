برلماني: استعمال زيوت الطعام المعاد تدويرها مدمرة للصحة ويسبب الأمراض

حذر النائب أحمد البلشي، من استعمال زيوت الطعام المعاد تدويرها، موضحا أنها تتسبب في الإصابة بأمراض نقص المناعة والالتهابات الكبدية والعديد من السرطانات، وأن أضرارها بالجملة على صحة مستخدميها.

وعدد البلشي، في تصريحاته لـ صدى البلد، سبب تهافت محلات الفلافل الشعبية والمطاعم ومصانع المقرمشات على شراء هذه الزيوت، موضحا أنها تباع بأرخص الأسعار، مقارنة بالزيوت الجديدة، دون اعتبار لما تتسبب فيه من تدمير للصحة، وإلحاق العديد من الأمراض بمستخدميها.

ونوه عضو الشيوخ بأن إعادة تدوير الزيوت وطرحها بالأسواق مرة أخرى؛ تؤدي لنشرالأمراض المزمنة بين المواطنين خاصة التهاب الكبد والفيروسات وأمراض السرطان، حيث يستخدم فى إعادة تبييض الزيوت لتصل إلى اللزوجة الطبيعية واللون اللامع، مواد كيميائية سامة، سرعان ما تتحول إلى مواد خطيرة عند اعادة تسخينها لفترات كبيرة واستخدامها فى المطاعم ومحلات الفلافل.

وأشار البرلماني إلى أهمية أن يكون هناك خطة للدولة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية ونخيل الزيوت؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فاتورة الاستيراد، في ظل ارتفاع قيمة العملات الصعبة وعدم توافرها.