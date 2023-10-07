حسام الخولي: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي بها نوع كبير من الشفافية والرقي|فيديو

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اليوم شهد بداية تدشين الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، معقبا: "بداية قوية وبها نوع كبير من الشفافية والرقي".

وأضاف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المستشار محمود فوزي تحدث عن استعداد الحملة والخروج بالانتخابات الرئاسية بطريقة تليق بمصر".



وأشار المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن،: "أدبيات الانتخابات في العالم تختلف بين دولة وأخرى، وكل بلد لها تقاليدها المعينة في انتخاباتها".