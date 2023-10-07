بحرب أكتوبر..خيري رمضان: «من فوق بيتنا شوفنا طيارة مصرية بتضرب إسرائيلية ومسكنا الطيار»|فيديو

عبر الإعلامي خيري رمضان، عن فخره من الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، وروى ذكرياته الشخصية مع الحرب، قائلا: "الحكاية بدأت من جمال عبد الناصر، وأنا من قرية صغيرة في الدقهلية لم يكن هناك موطأ لقدم في لحظة وفاة عبدالناصر، وكل بلدنا كانت بتعيط.. مات الرئيس ومهزومين في حرب 67".

وأضاف خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه ذات يوم الضرب والحرب بدأت في أكتوبر 73 وتم منع الجميع من النزول للشوارع والكهرباء استمرت في الانقطاع حتى لا يكشفهم الطيران الإسرائيلي.

وتابع: "من فوق بيتنا شوفنا طيارة مصرية بتضرب طيارة العدو الإسرائيلي.. وامسكنا الطيار وتم تسليمه للقوات المصرية"، مؤكدًا أن الزعيم أنور السادات تحمل الكثير وحقق لنا النصر وجعل الجميع في فرحة كبيرة، مضيفاً: "عشت إحساس النصر في نظرة والدي ووالدتي، ووقفت وهتفت للرئيس السادات.. عايشين بانتصار 73".