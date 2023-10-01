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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: الأولوية للصناعة الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات

خيري رمضان
خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الجميع يعاني من تبعيات الأزمة الاقتصادية كبيرا وصغيرا، قائلا: "لن احترم من يرى الإنجازات ولا يرى السلبيات أو العكس"، مشددًا على أنه ولابد أن نتطرق لكافة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بجانب أيضًا السلبيات.

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وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، : "لو رواتبنا حلوة مكنش هيكون في مشكلة في زيادة الأسعار لكن رواتبنا وحشة"، موضحًا أن المعاناة بداخلنا لكن لابد أن نتطرق إلى ما حققناه من إنجازات في السنوات الماضية.

وتابع: مصر أصبح بها انجازات كبيرة، كما أننا نمتلك الآن أساس يجعلنا نتحرك من أجل المستقبل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي لم تعود علينا بالعائد، وستجني الأجيال القادمة العائد، منوهًا بأن الولاية الجديدة ستكون الصناعة هي الأولوية فيها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

الإعلامي خيرى رمضان الأزمة الاقتصادية الدولة المصرية العملة الصعبة برنامج حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس

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