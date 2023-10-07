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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

درع وسيف.. حماس تتوعد إسرائيل بمفاجأة جديدة

شعار حماس
شعار حماس

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الحركة لن تتردد في مفاجأة إسرائيل في الرد كما فاجأتها في الضربة الأولى. 

أضاف قاسم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحرك في كل الاتجاهات ويشن الغارات على الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة لكن سنبقى دائماً في خط الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا ونشكل له درعاً وسيفاً".

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حماس تتعهد بالدفاع 

ولفت إلى أن حماس ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في ظل أي عدوان صهيوني رداً على عملية اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان ، اليوم السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

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