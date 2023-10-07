عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. صياح وزير دفاع إسرائيل بعد سقوط 200 قتيل من جيش الاحتلال

يوآف جالانت
يوآف جالانت

علق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، على عملية "طوفان الأقصى" وقال: "ما كان ليس ما سيكون. سنغير وجه الواقع في غزة خلال السنوات القادمة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 200 قتيل حتى الآن.

وبحسب التقارير العبرية، تم نقل 1104 مصابين إلى المستشفيات منذ ساعات الصباح منهم 17 في حالة حرجة، و200 في حالة خطيرة، و226 ​​في حالة متوسطة، و451 في حالة خفيفة، و11 مصابًا، وما زال 142 تحت التقييم الطبي.

على الجانب الأخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، إن اجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا باصابات مختلفة.

وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت طوفان الأقصى غزة عدد القتلى الإسرائيليين وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيلين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 مستوطن

تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ