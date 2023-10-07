طوفان الأقصى.. صياح وزير دفاع إسرائيل بعد سقوط 200 قتيل من جيش الاحتلال

علق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، على عملية "طوفان الأقصى" وقال: "ما كان ليس ما سيكون. سنغير وجه الواقع في غزة خلال السنوات القادمة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 200 قتيل حتى الآن.

وبحسب التقارير العبرية، تم نقل 1104 مصابين إلى المستشفيات منذ ساعات الصباح منهم 17 في حالة حرجة، و200 في حالة خطيرة، و226 ​​في حالة متوسطة، و451 في حالة خفيفة، و11 مصابًا، وما زال 142 تحت التقييم الطبي.

على الجانب الأخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، إن اجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا باصابات مختلفة.