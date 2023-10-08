عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. محطات خالدة في حياة طلعت زكريا الفنية

طلعت زكريا
طلعت زكريا

يصلدف اليوم ، ذكرى وفاة  الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية، وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن.

ونستعرض أبرز ملامح حياة الفنان الراحل طلعت زكريا، ومشواره الفني.

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان «حادي بادي» من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

 

تخطت مسيرطلعت زكريا الفنية 35 عامًا.

توفي بعد رحلة مع المرض لم تكن سهلة، فقد مر بالعديد من المواقف الصعبة، أبرزها مرضه الذي تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين، وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً، قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عمل فني.

في عام 2011 تعرض طلعت زكريا لأزمة كبيرة بعد وضع اسمه فيما يطلق عليه بالقائمة السوداء للنجوم الذين هاجموا ثورة 25 يناير، وتأثرت نجوميته لفترة وانطلقت دعوات لمقاطعة أعماله، لكنه عاد من جديد وشارك في بطولة عدد من المسلسلات.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

توفي طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في أحد مستشفيات أكتوبر، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد في الرئة.

طلعت زكريا ذكرى وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

بعد رفضها الارتباط به.. دريك يهاجم ريهانا في اغنيته الجديدة

مهرجان KCON يشعل الرياض في يومه الأول بحضور جماهيري ضخم.. شاهد

إيمان يوسف تنضم لمسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

خالد جلال عن حصد "سيب نفسك" جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما : فوز مستحق

تفاصيل حفل محمد رمضان بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

بـ مسيرة من قصر روض الفرج.. الثقافة تحتفل بـ50 عاما على انتصارات أكتوبر

رامي صبري يحيي حفلا في العريش بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر| اليوم

ترشيحاتنا

دعاء للزوج المسافر.. أجمل الكلمات في لحظات الوداع

قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

أخذت أكثر من حقي.. رسالة غامضة من عمر كمال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنرال بالقوات الخاصة في اشتباكات مع حماس

الوصف الجسدي لرسول الله.. يده ورجله ومشيته الشريفة| فيديو

بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ