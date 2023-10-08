في ذكرى وفاته.. محطات خالدة في حياة طلعت زكريا الفنية

يصلدف اليوم ، ذكرى وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية، وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن.

ونستعرض أبرز ملامح حياة الفنان الراحل طلعت زكريا، ومشواره الفني.

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان «حادي بادي» من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

تخطت مسيرطلعت زكريا الفنية 35 عامًا.

توفي بعد رحلة مع المرض لم تكن سهلة، فقد مر بالعديد من المواقف الصعبة، أبرزها مرضه الذي تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين، وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً، قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عمل فني.

في عام 2011 تعرض طلعت زكريا لأزمة كبيرة بعد وضع اسمه فيما يطلق عليه بالقائمة السوداء للنجوم الذين هاجموا ثورة 25 يناير، وتأثرت نجوميته لفترة وانطلقت دعوات لمقاطعة أعماله، لكنه عاد من جديد وشارك في بطولة عدد من المسلسلات.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

توفي طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في أحد مستشفيات أكتوبر، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد في الرئة.