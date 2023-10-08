قالي يا سافلة.. رد فعل صادم من معجب تجاه انتصار بسبب صورة

كشفت الفنانة انتصار معاناتها مع المعجبين، إذ أشارت إلى أن هناك رجل سبها بسبب رفضها التقاط صورة معه على كوبري أكتوبر، حيث وصفها بـ المستبدة، كما أكدت أنها اتخذت اجراء قانوني ضد رجل آخر بسبب تطاوله عليها، وتعديه لعيها لفظيًا، عبر تطبيق الواتساب، لذلك قدمت شكوى في مباحث الإنترنت ضده وحبسته.

وروت انتصار مواقفها مع المعجبين، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: واحد قالي يا سافلة يا مستبدة عشان موقفتش اتصور معاه على كوبري أكتوبر.

وتابعت انتصار: في معجب تاني بعتت لي شتيمة وصور على الواتساب، فاخدت اجراء قانوني ضده، وقدمت شكوى بمباحث الانترنت، لإن إحنا مش هنعيش العمر كله نعمل بلوك.

واضافت انتصار: عنده 27 سنة، وسجنته ومقابلتش أهله، اللي قده معاهم عيال، فمش ذنبي إنه مش متجوز، ولا إن أهله مش مربينه، ممكن أتنازل عن بلاغي ضده عشان أحبس واحد تاني، إحنا أهالينا تعبوا معانا وربونا، فطلعنا منضبطين، اللي زي ده مترباش.

