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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: طرد عواد غير مستحق.. والزمالك قادر على التتويج بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

علَقَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق على فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف على نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 2023 - 2024 .

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

الزمالك استحق الفوز على البنك الأهلي حيث قدم اللاعبين مباراة جيدة رغم النقص العددي بعد طرد حارس المرمى محمد عواد ، وهي بطاقة حمراء غير مستحقة بالمرة ، فلم يكن هناك احتكاك من عواد تجاه كريم بامبو لاعب البنك الأهلي ، ونجح اللاعب في خداع محمد معروف حكم المباراة .

وأضاف : " الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تأخر كثيراً في الدفع بـ شيكابالا، فكان لابد من دخوله مع بداية الشوط الثاني ، كما أن خروج سيف الدين الجزيري في نهاية الشوط الأول علامة استفهام خاصةً أن الزمالك كان متأخراً بهدف ويبحث عن التعادل ".

وتابع : مجموعة الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية متوازنة ، والفريق قادر على حصد اللقب القاري رغم الظروف الصعبة و إيقاف القيد" .

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