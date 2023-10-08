الوصف الجسدي لرسول الله.. يده ورجله ومشيته الشريفة| فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن الوصف الجسدي لشكل سيدنا رسول الله، منوها أن يد الرسول كانت جامدة تستوعب من يسلم عليها، ومع ذلك كانت مثل الحرير.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المشركين دسوا إلى النبي "ركانة" وكان ضخم الحجم، وطلب من النبي أن يصارعه، فصارعه النبي وفاز عليه على ثلث ماله، ثم كرر المصارعة فصارعه النبي على الثلث الثاني من ماله، ففاز عليه النبي، وصارعه في الثالثة على الثلث الأخير من ماله وفاز عليه.

وتابع علي جمعة: فقام "ركانة" وقال للنبي: يا محمد لم يغلبني أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال له النبي: مالك لك يا ركانة، فأفسد النبي ما دبره له المشركين.

كما كان النبي مشعر اليدين والرجلين، ولم يكن لديه شعر في باقي جسده، خلاف نقطتين تحت الكتف الأيمن والكتف الأيسر، وكان ممسوح القدمين بدون جروح فيهما.

وكان النبي خافض الطرف دائما، فكان ينظر في ممشاه ولا يرى من يسير بجواره من الناس، فكان نظره إلى الأرض من نظره إلى السماء، وعندما نظر إلى شئ لاحظه جيدا مهتما بتفاصيله، يسوق أصحابه ويبدأ من يقابله بالسلام.