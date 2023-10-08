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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستضيف النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي اليوم على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 


وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء حيث تذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري

ويسعى النادي الأهلي لمواصل الانتصارات بعد الفوز على فريق المصري بنتيجة أربعة أهداف دون رد سجلهم رضا سليم وبيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد

وتأجلت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من بطولة الدوري بسبب المشاركة في دوري ابطال أفريقيا حيث حقق الفوز على سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7 أهداف دون رد في مجموع المباراتين

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا تنزانيا في السوبر ليج الإفريقي في الجولة الأولي من البطولة على ملعب الوطني مكايا

واختارت اللجنة الحكم محمود البنا لإدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي، على أن يعاونه أحمد حسام طه كمساعد أول، وسمير جمال كحكم مساعد ثان، بجانب الحكم الرابع السيد منير، وثنائي تقنية "فار" عمرو الشناوي ومحمد نهاد.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

الأهلى الدوري المصري الاسماعيلي

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