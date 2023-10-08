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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم 14 طالبا من جامعة عين شمس خلال احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس  تكريم ١٤ طالبا وطالبة من أبنائها  المتفوقين و المشاركين في أنشطة وفعاليات احتفالية إطلاق " عام الإيسيسكو للشباب".

 وذلك تحت رعاية وبحضور  أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و أ.د. شيرويت الأحمدي  مدير إدارة الوافدين بالجامعة و د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة و لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و منسقي الوفد الطلابي الممثل لجامعة عين شمس في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب  والبالغ عددهم ( ٥٥ ) طالب وطالبة.

وهم:  أميرة عبد الوارث منسق كلية التمريض و د. ريم الطناني منسق كلية طب الأسنان و لفيف من المنسقين الإداريين بإدارة الوافدين بالجامعة.  
 

حيث تم تكريم طلاب جامعة عين شمس الوافدين والبالغ عددهم ١٤ طالبة وطالبة من كليات الطب والصيدلة و الألسن وطب الأسنان والتمريض  و الهندسة و الحاسبات والمعلومات والزراعة والبنات والآداب، والذين تنوعت جنسياتهم بين دول روسيا  الصين ، نيبال، كوريا الجنوبية ، سوريا، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، الكويت .


وتم ذالك في إطار الاحتفالية التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) واستضافت مصر دورتها السادسة عشر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

إدارة الوافدين إطلاق عام الإيسيسكو للشباب أعضاء هيئة التدريس Jobs Education مركز الابتكار وريادة الأعمال

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