تكريم 14 طالبا من جامعة عين شمس خلال احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

أعلنت جامعة عين شمس تكريم ١٤ طالبا وطالبة من أبنائها المتفوقين و المشاركين في أنشطة وفعاليات احتفالية إطلاق " عام الإيسيسكو للشباب".

وذلك تحت رعاية وبحضور أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و أ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة و د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة و لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و منسقي الوفد الطلابي الممثل لجامعة عين شمس في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب والبالغ عددهم ( ٥٥ ) طالب وطالبة.

وهم: أميرة عبد الوارث منسق كلية التمريض و د. ريم الطناني منسق كلية طب الأسنان و لفيف من المنسقين الإداريين بإدارة الوافدين بالجامعة.



حيث تم تكريم طلاب جامعة عين شمس الوافدين والبالغ عددهم ١٤ طالبة وطالبة من كليات الطب والصيدلة و الألسن وطب الأسنان والتمريض و الهندسة و الحاسبات والمعلومات والزراعة والبنات والآداب، والذين تنوعت جنسياتهم بين دول روسيا الصين ، نيبال، كوريا الجنوبية ، سوريا، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، الكويت .



وتم ذالك في إطار الاحتفالية التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) واستضافت مصر دورتها السادسة عشر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.