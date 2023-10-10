رئيسة حزب مصر أكتوبر: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى| فيديو

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تعد ولا تحصى في مصر، ويكفي أنه اقتلع الإرهاب من جذوره، وأصبحت مصر خاليا تماما منه، وتم الإعلان عن أن شمال سيناء خالية من الإرهاب.

وأضافت مديح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا إذا تحدثنا عن العشوائيات التى كنا نعانى منها فى كافة العصور السابقة؛ سنجد أن العشوائيات كانت قنبلة موقوتة تضم المخدرات والإرهاب وبيع الأعضاء وأشياء كثيرة من الممنوعات قانونا والتى كانت تدار فى هذه المناطق ، ولكننا الان قمنا بإزالة هذه العشوائيات وتغيرت وأصبحت كالمدن الجديدة ، وأصبح لدينا الآن حى الأسمرات وغيط العنب وبشاير الخير ، حيث أصبحت هذه المجمعات السكنية آدمية، وبالتالى فإن هذا الرئيس إنسان بمعنى الكلمة.

وتابعت: وإذا تحدثنا عن البنية التحتية فى مصر والتى كان يعانى فيها أهالينا فى صعيد مصر ، وكانت تسمى بطرق الموت ثم تحولت إلى طرق سريعة فى منتهى السلامة والأمان وهو حق من حقوق المواطن المصري الذى يستحق أن يحيا حيا كريمة.

واستطردت: وإذا تحدثنا عن مبادرة حياة كريمة ودورها فى القرى والنجوع والعزب فى مصر ، سنجد أن هناك تطور كبير جدا، حيث يتم فيها القضاء على محو الأمية وإقامة البنية التحتية وتحسين مستوى الصحة والعلاج والكشف عن الأمراض وعلاج فيروس سى ، وأشياء كثيرة قامت بها مبادرة حياة كريمة فى عهد الرئيس السيسي.

واختتمت حديثها: كما أننا إذا تحدثنا عن تطوير الموانئ المصرية؛ فهناك موانئ كثيرة مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وهناك ميناء جديد في العريش، فضلا عن أن المدن الصناعية في محافظات مصر وصل عددها إلى 17 مدينة صناعية.