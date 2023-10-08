تحويلات مرورية لاستكمال محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر.

ويتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى ، مما يستلزم (الغلق الكلى) لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى ، بداية من الساعة 12,5 صباح يوم الأحد الموافق 8/10/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.