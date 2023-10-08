طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة لجيش الاحتلال

قال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" اليوم الأحد، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال في شرقبيت حانون شمال قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مكتب نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100"

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الكابينيت يصدق رسميا على حالة الحرب".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بندالحرب.

كان نتنياهو اجتمع في وقت سابق بقيادات وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني، على خليفة إطلاق المقاومة الفلسطينيةعملية “طوفان الأقصى”.