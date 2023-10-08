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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور أميرة فتحى وميرنا وليد.. محمد صبحى يحتفل بتخريج دفعة تمثيل 2023

محمد صبحى
محمد صبحى

حضر عدد من الفنانين حفل تخريج دفعة جديدة 2023 من استوديو المنثل للإبداع الذى نشاه الفنان محمد صبحى فى عام 1970 بمسرحة بمدينة سنبل ولعل من أبرزهم أميرة فتحي وميرنا وليد والمطربة سوزان مختار ، والمخرج والفنان مازن الغرباوي.

واحتفل الفنان محمد صبحي، أمس وشمل الحفل اختبارات للمواهب في مشاهد تمثيلية وفقرات غنائية وعزف ورقص بحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ محمد صبحي ، والفنان الدكتور أيمن الشيوي ، والدكتورة عبير فوزي ، والمخرج والإعلامي جمال عبد الناصر ، والملحن شريف حمدان، وبحضور عدد من الفنانين سيكونون مفاجأة الحفل .

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جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي مستمر في عرض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" وهي مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "ستوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .

محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
محمد صبحى
الفنان محمد صبحى الدكتور أيمن الشيوي الفنان مازن الغرباوي النجم الكبير محمد صبحي جمال عبد الناصر دكتوره عبير فوزى أميرة فتحي

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