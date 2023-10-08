قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي.. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساءً باستاد برج العرب مع الإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "توقعاتك لمباراة الأهلي و الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز؟".

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الآخر.