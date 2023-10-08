تجنيد الطلاب والمدرسين.. إسرائيل تعلن تعليق الدراسة في الجامعات

أعلن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، اليوم الأحد، أنه تم تعليق الدراسة في الجامعات وإغلاقها، على أن يتم استئنافها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، “تعاني إسرائيل من هجوم قوي منذ صباح أمس. وتم تجنيد العديد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الخدمة الاحتياطية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، الدخول في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوّت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.