عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجنيد الطلاب والمدرسين.. إسرائيل تعلن تعليق الدراسة في الجامعات

إسرائيل
إسرائيل

أعلن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، اليوم الأحد، أنه تم تعليق الدراسة في الجامعات وإغلاقها، على أن يتم استئنافها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل، “تعاني إسرائيل من هجوم قوي منذ صباح أمس. وتم تجنيد العديد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الخدمة الاحتياطية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

توقعات جنرال إيراني بشأن طوفان الأقصى ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، الدخول في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوّت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.

إسرائيل مجلس رؤساء الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء فلسطين: الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتسليح المستوطنين قرب قطاع غزة ولبنان

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

الشاباك الإسرائيلي يعترف بمصرع 5 من عناصره خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بوضع خطط لإخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني : ندعم دفاع الفلسطينيين المشروع عن وطنهم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ370 و2200 جريح

ترشيحاتنا

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. هل هناك أحاديث ارتبطت بالهم والحزن

تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

رضا ومروان على الدكة .. تغييرات بالجملة فى صفوف الأهلي أمام الاسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ