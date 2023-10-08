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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، علاج احتقان الحلق …


-  تناول العسل: يساعد العسل على تخفيف أعراض التهاب الحلق، ويمكن الاستفادة منه بتناوله كما هو أو مزجه في كأس من الشاي.
-         المضمضة بالماء والملح: يمكن للمضمضة بالماء والملح أن تساعد على التخلّص من الإفرازات المخاطية وتهدئة ألم الحلق، كما أنّه من الممكن أن يكون لها دور في قتل البكتيريا، ويمكن تحضير محلول المضمضة بمزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن تكرار المضمضة عدة مرات يومياً.
-         تناول شاي البابونج: يُستخدم شاي البابونج في العديد من المجالات الطبية، نظراً لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب وعوامل الأكسدة، ويمكن استخدام شاي البابونج لغاية تهدئة احتقان الحلق وتخفيف أعراض نزلات البرد عن طريق تناول شاي البابونج أو عمل تبخيرة من الماء الساخن والبابونج.
-        استخدام النعنع: يحتوي النعنع على مادة المنثول التي تساعد على التخفيف من لزوجة المخاط لتسهيل التخلص منه، بالإضافة لدورها في التخفيف من الكحة وغيرها من أعراض نزلات البرد.
-        استهلاك الحلبة: يمكن تناول بذور الحلبة أو مغلي الحلبة أو تطبيق زيت الحلبة بشكل موضعي على الجلد للمساعدة على تخفيف أعراض التهيّج والالتهاب، والحدّ من الألم.
-        المضمضة بخل التفاح المخفّف: يمكن للشخص الذي يعاني من احتقان الحلق أن يقوم بتخفيف ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء والمضمضة بها، فهنالك العديد من الدراسات التي تشير إلى دور خل التفاح في محاربة العدوى، ونظراً لطبيعة خل التفاح الحمضية فإنّه يمكن أن يساعد أيضاً على تخفيف لزوجة المخاط والتخلص منه.
-        استخدام أقراص الحلق: إذ تتوفر في الصيدليات أقراص للحلق يمكن مصّها لتهدئة احتقان الحلق وتحفيز إنتاج اللعاب

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