مكثفة ومتتالية.. رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإطلاق رشقات صاروخية جديدة مكثفة ومتتالية من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي تم أسرهم لدي حماس في قطاع غزة.

ونشرت حكومة الاحتلال رسما بيانيًا على صفحتها على “فيسبوك”، قالت فيه: “أكثر من 100 أسير، وأكثر من 2000 جريح، وأكثر من 600 قتيل”.

وحتى الآن، ترفض إسرائيل تأكيد عدد المدنيين أو الجنود الذين تم أسرهم.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن ما لا يقل عن 170 شخصا ربما يكونون أسري لدي حماس في قطاع غزة.