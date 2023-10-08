بعد فقدان صوته.. ظهور عازف الكولة عبد الله حلمي في الأوبرا

ظهر الفنان عبد الله حلمي لأول مرة منذ فترة طويلة، في بروفات حفله المقرر إقامته غدا برفقة عازفة الهارب ياسمين الحربي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تعرض عازف الكولة الفنان عبد الله حلمي للعديد من الأزمات الصحية مؤخرا، التي تسببت في فقدان صوته، واعتزاله مجال الفن.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن عبد الله حلمي

هو عازف أساسي في العديد من الفرق الموسيقية للعديد من الكطربين والموزعين الموسيقيين.

كان من العازفين الأساسيين لفرقة الكينج محمد منير.

ساهم في العديد من التسجيلات في أغاني عمرو دياب ومحمد فؤاد وعلي الحجار ومدحت صالح والشاب خالد.

احيا العديد من الحفلات كعازف منفرد بآلة الناي.

قدم العديد من المقطوعات الموسيقية داخل العديد من المسلسلات وكان آخرها مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان.

وفي عام ٢٠٢٢ كشف عصام عبد الله حلمي، نجل عازف الكولة عبد الله حلمي تطورات الحالة الصحية لوالده وتفاصيل إجرائه عمليتين جراحتين افقدته صوته.

وقال عصام عبد الله حلمي: "منذ عام تدهورت الحالة الصحية لوالدي بسبب معاناته لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة وكان لابد من إجراء عملية جراحية".