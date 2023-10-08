جامعة الدلتا التكنولوجية: مصر تشهد طفرة تعليمية أنشأها الرئيس السيسي

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الغرض من الجامعات التكنولوجية بشكل عام، يكمن في ربط سوق العمل بالتعليم، وهذا يتوافق مع خطة الدولة التي تم وضعها على أساس خدمة الصناعة، وتوفير القوى العاملة المناسبة، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية تسير في مسارين من خلال التعليم الاكاديمي والتعليم التطبيقي العملي.

وأضاف كشك خلال حوار أجراه معه موقع “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يعي تماما دور الجامعات التكنولوجية في النهوض بالبلاد، لذلك يوجد دعم كبير وغير محدود لها، وينجلي ذلك الأمر في توجيه الرئيس منذ لأيام بدعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية، حينما قال: إنه على أتم الاستعداد للمشاركة في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر، وأن الصندوق سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات، والحكومة النصف الآخر.

وأكمل كشك، أن وزارة التعليم العالي كانت لديها خطة خمسية للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بحيث تتواجد بكل محافظة من محافظات مصر جامعة تكنولوجية، ولكن الدعم الذي قام به الرئيس السيسي اختصر الوقت حيث أن الرئيس أشار في حديثه إلى أننا لن ننتظر تلك المدة الزمنية، وأنه في خلال عام تعتزم الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام دعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية، حينما قال خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن: “أنا مستعد أدخل وأشارك في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر.. صندوق تحيا مصر سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات.. والحكومة بالنصف الآخر”.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن كلمات الرئيس السيسي تعكس رؤية الدولة في احداث طفرة حقيقية في مجالي التعليم والصناعة حيث أن الجامعات التكنولوجية تمثل إضافة تعليمية باعتبارها رافدا تعليميا حديثا يستوعب أعداد الطلاب الكبيرة في مصر، ويخدم الصناعة عن طريق العمل علي تخريج كواد قادره مدربه علي أعلي مستوي في المجالات التي تعاني الصناعة من الكفاءات بها.

وأضاف أن الجامعات توفر فرصا تدريبية لجميع الطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع ووضع خطط تدريبية ومشرفين على التدريب والتنسيق مع جهات للحصول على تدريب متميز في المناطق المرتبطة بسوق العمل لربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية سواء التدريب الأسبوعي خلال فترة الدراسة أو الصيفي لمدة شهر ونصف.